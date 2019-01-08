Глава МИД Бельгии намерен занять пост генсека Совета Европы

Фото: Дидье Рейндерс (из открытых источников)

Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря СЕ

Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L’Echo.

Так, в случае победы, министру придется отказаться от работы на правительство Бельгии.

"Мы находимся в ключевом периоде для Совета Европы, особенно с точки зрения его отношений с такими странами, как Турция или Россия, в этом контексте несколько коллег предложили мне баллотироваться пост", - сказал он.

Отметим, Рейндерс был министром финансов страны с 1999-го по 2011 год, когда он занял должность главы МИД, в декабре 2018-го его по совместительству назначили министром обороны.

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подчеркнул, что Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ.

РБК-Украина ранее писало, что в конце ноября глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отмечал низкий уровень доверия украинцев к судебной власти, но подчеркивал, что с 2015 года ситуация улучшилась.