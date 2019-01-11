У Раді Європи опублікували список кандидатів на пост генсека

На місце Ягланда претендують 4 кандидати
У Раді Європи опублікували список кандидатів, які претендують на посаду генерального секретаря осередку, посада генерального секетаря якої зараз займає Турбйорн Ягланд. Про це йдеться в офіційному документі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Згідно з документом, на посаду претендують такі кандидати:
Співбесіди з усіма кандидатами комітет міністрів Ради Європи проведе в березні 2019 року. Далі питання призначення передадуть на розгляд Парламентської асамблеї РЄ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони і закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Ради Європи (РЄ).
Рейндерс був міністром фінансів країни з 1999-го по 2011 рік, коли він зайняв посаду глави МЗС, в грудні 2018-го його за сумісництвом призначили міністром оборони.
Нагадаємо, генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд заявив, що Росія може позбутися права участі в роботі Комітету міністрів Ради Європи (РЄ) - головному виконавчому органі організації, якщо не відновить виплати в бюджет РЄ.