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Совет по вопросам свободы слова осудил давление на журналистов "Схем"

Новости » Общество     20.11.2019 - 14:17
Совет по вопросам свободы слова осудил давление на журналистов "Схем"
Фото: заседание Совета (president.gov.ua)

Совет призвал Портнова не использовать журналистское удостоверение

Совет по вопросам защиты свободы слова и прав журналистов осудил давление на журналистов "Радио Свобода" и призвал бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Как сообщается, Совет осудил разглашение персональных данных журналистов программы "Схемы", а также давление и угрозы в их адрес со стороны Портнова. Соответствующее решение поддержали 9 из 15 членов Совета.

"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в заявлении.

Также Совет призвал Портнова не использовать журналистское удостоверение, поскольку он не является журналистом и может защитить себя в другой законный способ.

"Мы призываем Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - подчеркнули в Совете.

Напомним, ранее сообщалось, что Портнов обратился в Офис президента с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода" о давлении на них и публикации персональных данных. В ОП заявили, что приняли к сведению "аргументы Портовая", а также заверили что Совет по вопросам свободы слова рассмотрит эту ситуацию.

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Новости Украины Портнов"Радио Свобода"
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