Совет ветеранов при президенте ускорит решение соцпроблем участников боевых действий, - Михнюк

Новосозданный Совет ветеранов при президенте Украины призван ускорить системное решение проблем участников боевых действий, военнослужащих и семей погибших воинов. Такое мнение выразила председатель общественного союза “Всеукраинское общественное объединение семей погибших и без вести пропавших, участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения “КРЫЛЬЯ 8 СОТНИ”, вдова Героя Украины Олега Михнюка.

Об этом Ирина Михнюк заявила в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

По ее словам, давно пора вынести обсуждение и решение этих проблем на самый высокий уровень, ведь 6 лет эти проблемы системно не решались.

"Нужно решать как конкретные проблемы ветеранов и семей погибших по каждой области, так и общие проблемы для всей страны. Например, раненые воины и инвалиды очень часто нуждаются в гораздо большей помощи от государства", - заявила Михнюк.

Она также объяснила на собственном примере, насколько важной является помощь семьям погибших воинов.

"Психологической поддержки для членов семей погибших и пропавших без вести на государственном уровне не существует. Представьте себе, что вы теряете мужа, сына, отца, кормильца семьи. И у вас обнаруживают тяжелую и опасную для жизни болезнь, для преодоления которой нужно очень много и сил, и средств. А у вас на руках дети. Или же люди преклонного возраста, которые потеряли единственного сына. Это одна из причин, почему мы создали нашу организацию, чтобы выжить и помогать таким людям, как и мы сами", - добавила Ирина.

По ее словам, таких проблем очень много - от обеспечения семей ветеранов жильем до размеров денежной помощи от государства.

Михнюк убеждена, Совет ветеранов должен серьезно разобраться вместе с представителями правительства, почему пенсия для членов семей, потерявших кормильца, настолько маленькая, или почему несовершеннолетние дети не могут использовать свои социальные льготы, если их матери были разведены с погибшими воинами.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак инициировал создание Совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при Офисе главы государства.

Отмечалось, что орган создан с целью оперативного реагирования на запросы ветеранов и их родных, оказание поддержки в решения насущных вопросов. В частности, в Офисе президента ожидают, что Совет ветеранов станет местом откровенных обсуждений о том, как правильно решать вопрос с реабилитацией тех, кто прошел войны, как вести диалог со сложными социальными группами - чем им помочь, что поменять, как решать многочисленные бытовые вопросы и т. п.

В то же время, сами участники совета положительно оценили идею власти, и добавляют, что президент, глава президентского офиса предложили совместными усилиями многое исправить и найти общий язык с огромной частью общества.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что в Украине может появиться экспертный совет с участием ветеранов при президенте Украины Владимире Зеленском.