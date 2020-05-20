Совет ветеранов при президенте ускорит решение соцпроблем участников боевых действий, - Михнюк

Вдова Героя Украины Ирина Михнюк объяснила на собственном примере, насколько важной является помощь семьям погибших воинов

Новосозданный Совет ветеранов при президенте Украины призван ускорить системное решение проблем участников боевых действий, военнослужащих и семей погибших воинов. Такое мнение выразила председатель общественного союза “Всеукраинское общественное объединение семей погибших и без вести пропавших, участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения “КРЫЛЬЯ 8 СОТНИ”, вдова Героя Украины Олега Михнюка.

Об этом Ирина Михнюк заявила в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

По ее словам, давно пора вынести обсуждение и решение этих проблем на самый высокий уровень, ведь 6 лет эти проблемы системно не решались.

"Нужно решать как конкретные проблемы ветеранов и семей погибших по каждой области, так и общие проблемы для всей страны. Например, раненые воины и инвалиды очень часто нуждаются в гораздо большей помощи от государства", - заявила Михнюк.

Она также объяснила на собственном примере, насколько важной является помощь семьям погибших воинов.

"Психологической поддержки для членов семей погибших и пропавших без вести на государственном уровне не существует. Представьте себе, что вы теряете мужа, сына, отца, кормильца семьи. И у вас обнаруживают тяжелую и опасную для жизни болезнь, для преодоления которой нужно очень много и сил, и средств. А у вас на руках дети. Или же люди преклонного возраста, которые потеряли единственного сына. Это одна из причин, почему мы создали нашу организацию, чтобы выжить и помогать таким людям, как и мы сами", - добавила Ирина.

По ее словам, таких проблем очень много - от обеспечения семей ветеранов жильем до размеров денежной помощи от государства.

Михнюк убеждена, Совет ветеранов должен серьезно разобраться вместе с представителями правительства, почему пенсия для членов семей, потерявших кормильца, настолько маленькая, или почему несовершеннолетние дети не могут использовать свои социальные льготы, если их матери были разведены с погибшими воинами.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак инициировал создание Совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при Офисе главы государства.

Отмечалось, что орган создан с целью оперативного реагирования на запросы ветеранов и их родных, оказание поддержки в решения насущных вопросов. В частности, в Офисе президента ожидают, что Совет ветеранов станет местом откровенных обсуждений о том, как правильно решать вопрос с реабилитацией тех, кто прошел войны, как вести диалог со сложными социальными группами - чем им помочь, что поменять, как решать многочисленные бытовые вопросы и т. п.

В то же время, сами участники совета положительно оценили идею власти, и добавляют, что президент, глава президентского офиса предложили совместными усилиями многое исправить и найти общий язык с огромной частью общества.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что в Украине может появиться экспертный совет с участием ветеранов при президенте Украины Владимире Зеленском.