Рада ветеранів при президентові прискорить вирішення соцпроблем учасників бойових дій, - Міхнюк

Вдова Героя України Ірина Міхнюк пояснила на власному прикладі, наскільки важливою є допомога родинам загиблих воїнів

Новостворена Рада ветеранів при президентові України покликана прискорити системне вирішення проблем учасників бойових дій, військовослужбовців, та родин загиблих воїнів. Таку думку висловила голова громадської спілки “Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху “КРИЛА 8 СОТНІ”, вдова Героя України Олега Міхнюка.

Про це Ірина Міхнюк заявила в коментарях журналістам, передає РБК-Україна.

За її словами, давно пора винести обговорення та вирішення цих проблем на найвищий рівень, адже 6 років ці проблеми системно не вирішувались.

"Потрібно вирішувати як конкретні проблеми ветеранів та родин загиблих по кожній області, так і загальні проблеми для всієї країни. Наприклад, поранені воїни та інваліди дуже часто потребують значно більшої допомоги від держави", - заявила Міхнюк.

Вона також пояснила на власному прикладі, наскільки важливою є допомога родинам загиблих воїнів.

"Психологічної підтримки для членів родин загиблих та зниклих безвісти на державному рівні не існує. Уявіть собі, що ви втрачаєте чоловіка, сина, батька, годувальника родини. І у вас виявляють тяжку та небезпечну для життя хворобу, для подолання якої потрібно дуже багато і сил, і коштів. А у вас на руках діти. Або ж люди похилого віку, які втратили єдиного сина. Це одна з причин, чому ми створили нашу організацію, аби вижити й допомагати таким людям, як і ми самі", - додала Ірина.

За її словами, таких проблем дуже багато - від забезпечення родин ветеранів житлом до розмірів грошової допомоги від держави.

Міхнюк переконана, Рада ветеранів повинна серйозно розібратися разом із представниками уряду, чому пенсія для членів сімей, які втратили годувальника, настільки маленька, або чому неповнолітні діти не можуть використати свої соціальні пільги, якщо їхні матері були розлучені із загиблими воїнами.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак ініціював створення Ради ветеранів, яка працюватиме як дорадчий орган при Офісі глави держави.

Зазначалось, що орган створено з метою оперативного реагування на запити ветеранів та їхніх рідних, надання підтримки у розв'язання нагальних питань. Зокрема, в Офісі президента очікують, що Рада ветеранів стане місцем відвертих обговорень про те, як правильно вирішувати питання з реабілітацією тих, хто пройшов війни, як вести діалог зі складними соціальними групами - чим їм допомогти, що поміняти, як вирішувати численні побутові питання тощо.

Водночас, самі учасники ради позитивно оцінили ідею влади, й додають, що президент, глава президентського офісу запропонували спільними зусиллями багато що виправити й знайти спільну мову з величезною частиною суспільства.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що в Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при президентові України Володимира Зеленському.