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Совет судей Украины избрал нового главу

Новости » Общество    05.07.2019 - 17:25
Совет судей Украины избрал нового главу
Фото: Богдан Монич (facebook.com/CourtPressCenter)

Новым главой ССУ стал Богдан Монич

Совет судей Украины (ССУ) возглавит судья Седьмого апелляционного административного суда Богдан Монич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр судебной власти Украины в Facebook.

Как сообщается, 5 июля на внеочередном заседании Совета судей по результатам тайного голосования большинством голосов на должность главы ССУ был избран Богдан Монич. 

Отметим, Монич окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. С 2012 года работает судьей Житомирского апелляционного административного суда (сейчас - Седьмой апелляционный административный суд). С 2 ноября входит в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 21 июня, судья Верховного суда Олег Ткачук заявил, о давлении на Совет судей со стороны офиса президента Владимира Зеленского. По словам Ткачука, офис Зеленского намеревался повлиять на избрание судей Конституционного суда и членов ВККС на сегодняшнем заседании.

Позже в офисе президента опровергли обвинения Совета судей о давлении на них со стороны советника президента Руслана Рябошапки. В ОП назвали подобные заявления "попыткой некоторых лиц сохранить контроль над судебной системой".

Кроме того, в офисе связали заявления Совета судей с "ревизией результатов судебной реформы", которая накануне была объявлена Рябошапкой.

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