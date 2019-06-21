У Зеленского ответили на заявление о давлении на Совет судей

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В офисе президента отрицают давление на Совет судей

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на заявление Совета судей о давлении со стороны окружения президента. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу офиса в Facebook.

Так, в офисе опровергли обвинения Совета судей о давлении на них со стороны советника президента Руслана Рябошапки. В ОП назвали подобные заявления "попыткой некоторых лиц сохранить контроль над судебной системой".

Кроме того, в офисе связали заявления Совета судей с "ревизией результатов судебной реформы", которая накануне была объявлена Рябошапкой.

Напомним, в пятницу, 21 июня, судья Верховного суда Олег Ткачук заявил, о давлении на Совет судей со стороны офиса президента Владимира Зеленского. По словам Ткачука, офис Зеленского намеревался повлиять на избрание судей Конституционного суда и членов ВККС на сегодняшнем заседании.

РБК-Украина писало, что Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовке законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Кроме того, ранее Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.