Совет судей отреагировал на уголовное производством против судьи по делу Кернеса

В Совете судей назвали "травлей" открытие производства против судьи по делу Кернеса

Совет судей Украины обвинил Генеральную прокуратуру в посягательстве на независимость судебной системы в связи с открытием уголовного производства против полтавского судьи Андрея Антонова, закрывшего дело Геннадия Кернеса, сообщает LB.ua.

Как сообщается, ситуация вокруг судьи Антонова обсуждалась на экстренном заседании Совета судей в понедельник, 13 августа. В принятом решении говорится о недопустимости действий, которые могут расцениваться как вмешательство в деятельность органов судебной власти, а также публичных высказываний со стороны чиновников о необходимости привлечения судей к ответственности.

В частности, глава комитета по вопросам независимости, судья Тернопольского окружного административного суда Андрей Жук, выступивший с докладом на заседании, отметил, что прокурорам по закону запрещено публично высказывать сомнение в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования.

"Поэтому мы считаем, что Совету судей нужно отреагировать на такую ситуацию, учитывая, что она не единична. В последнее время она все больше и больше начинает повторяться", - сказал он.

В свою очередь судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Суярко назвала "травлей" открытие дела против судьи.

"Давайте называть вещи своими именами. Когда постановляется любое решение, а потом сразу на судью открывают уголовное производство по 375-й статье, а потом - спецпроверка НАПК, то это называется не иначе как травля", - заявила Суярко.

Еще один член Совета, судья Ленинского райсуда Днепра Дмитрий Мовчан отметил, что действия прокуратуры ставят под угрозу вынесению справедливого решения по делу Кернеса в апелляционной инстанции.

"Это дело по апелляции, безусловно, попадет в апелляционный суд. И коллега, который примет это производство, сразу будет понимать, что если он согласится с судьей первой инстанции, то он автоматически получит уголовное преследование. Если не согласится с позицией суда первой инстанции, то сразу будет информационный всплеск, что судьи испугались прокуратуры, уголовного давления и приняли такое решение", - заявил он.

"Действительно, возбуждение дела в отношении судьи первой инстанции по статье 375 - это своего рода предупреждение для судей второй и третьей инстанции. Это определенный способ давления", - добавил судья Киевского апелляционного административного суда Дмитрий Мезенцев.

10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в ответ назвала мотивацию судьи "абсолютной чушью" и обвинила его в постановлении заведомо незаконного решения.