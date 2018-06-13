Совет судебной реформы считает, что в Украине должна быть единая юридическая профессия

По словам Филатова, все участники процесса судопроизводства должны получать образование по единому стандарту

В Украине должна быть внедрена единая юридическая профессия. Об этом во время международного судебно-правового форума сообщил заместитель главы Администрации президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Когда мы говорим о кадровой составляющей, мы должны помнить, что Конституция дала нам три равнозначные составляющие в системе правосудия: суд, прокуратура, адвокатура. Правосудие - это более сложный механизм, чем, собственно, судебная система. Будет он функционировать должным образом только тогда, когда все составляющие будут работать качественно. Для этого они должны функционировать на одинаковых началах", - заявил Филатов.

По его словам, правильного построения судебной системы в Украине мало для того, чтобы судьи, прокуроры и адвокаты работали ради единой цели осуществления правосудия.

"Система правосудия не будет работать, судебная реформа не будет считаться успешной и завершенной, пока нет единства основ функционирования суда, адвокатуры и прокуратуры. И правильного построения судебной системы, качественных процессуальных правил - однозначно недостаточно. Как обеспечить единые принципы? Только через создание единой юридической профессии", - заявил Филатов.

Заместитель главы АП также подчеркнул, что все участники процесса судопроизводства должны получать образование по единому стандарту.

"Тогда все эти люди, все профессионалы, которые имеют отношение к осуществлению судопроизводства, будут работать и получать образование в рамках единого стандарта. Поэтому единые стандарты юридического образования должны быть следующими в приоритете. Ибо единственная юридическая профессия - это тот цемент, который должен скреплять все элементы правосудия", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Филатова, нужно время, чтобы изменения в судебной системе Украины конвертировались в практический результат.

"Две недели назад председатель Венецианской комиссии Джованни Букиккио сравнил то, что сделано в системе правосудия в Украине с революцией Коперника. Я думаю, что у нас внедрение изменений в судебной системе будет проходить менее драматично. Надеюсь, что никого не сожгут... Но точно пройдет время, пока те изменения, которые заложены на уровне Конституции и законодательства, конвертируются в практический результат", - заявил Филатов.

"От судебной системы, от судов требуют сейчас очень много. Высокие ожидания, что все будет меняться быстро. Что уже на следующий день у нас воцарится верховенство права и в каждом конкретном деле будет судебное решение, которое будет всех удовлетворять. Запрос на справедливость, действительно, является сверхвысоким", - подытожил Филатов.

Напомним, ранее Алексей Филатов заявил, что судебная реформа в Украине будет завершена не позднее начала 2019 года.