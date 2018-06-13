Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В АП очікують завершення судової реформи на початку 2019

НовиниПолітика    13.06.2018 - 10:00
Фото: Олексій Філатов (president.gov.ua)
Фото: Олексій Філатов (president.gov.ua)

За словами Філатова, залишилось створити Вищий суд інтелектуальної власності та  антикорупційний суд

Судова реформа в Україні буде завершена не пізніше початку 2019 року. Про це під час міжнародного судово-правового форуму повідомив заступник глави Адміністрації президента України, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Потрібно бути реалістами. Нічого не відбувається у магічно короткі терміни, коли мова йде про глобальні суспільні та державні зміни. Залишилось створити на інституційній складовій Вищий суд інтелектуальної власності. Залишилось створити Вищий антикорупційний суд. На цьому, думаю, що ця складова судової реформи буде завершена. Очікувати цього слід не пізніше ніж початок 2019 року", - заявив Філатов.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду.

Пізніше, 11 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".

Президент підписав закон про антикорупційний суд Для запуску антикорупційного суду досить півроку, - Ситник
Теги публікації: Адміністрація Президента України, Судова реформа, НАБУ, Борис Філатов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся