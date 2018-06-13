В АП очікують завершення судової реформи на початку 2019

За словами Філатова, залишилось створити Вищий суд інтелектуальної власності та антикорупційний суд

Судова реформа в Україні буде завершена не пізніше початку 2019 року. Про це під час міжнародного судово-правового форуму повідомив заступник глави Адміністрації президента України, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Потрібно бути реалістами. Нічого не відбувається у магічно короткі терміни, коли мова йде про глобальні суспільні та державні зміни. Залишилось створити на інституційній складовій Вищий суд інтелектуальної власності. Залишилось створити Вищий антикорупційний суд. На цьому, думаю, що ця складова судової реформи буде завершена. Очікувати цього слід не пізніше ніж початок 2019 року", - заявив Філатов.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду.

Пізніше, 11 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".