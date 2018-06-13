Рада судової реформи вважає, що в Україні має бути єдина правнича професія

Філатов наголосив, що всі учасники процесу судочинства мають отримувати освіту за єдиним стандартом

В Україні має бути впроваджена єдина правнича професія. Про це під час міжнародного судово-правового форуму повідомив заступник глави Адміністрації президента України, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Коли ми говоримо про кадрову складову, ми маємо пам’ятати, що Конституція дала нам три рівнозначні складові в системі правосуддя: суд, прокуратура, адвокатура. Правосуддя - це більш складний механізм, ніж, власне, судова система. Буде він функціонувати належно тільки тоді, коли всі складові будуть працювати якісно. Для цього вони повинні функціонувати на однакових засадах", - заявив Філатов.

За його словами, правильної побудови судової системи в Україні замало для того, щоб судді, прокурори та адвокати працювали задля єдиної мети здійснення правосуддя.

"Система правосуддя не буде працювати, судова реформа не буде вважатись успішною та завершеною, поки немає єдності засад функціонування суду, адвокатури і прокуратури. І правильної побудови інституційно судової системи, якісних процесуальних правил - однозначно недостатньо. Як забезпечити єдині засади? Тільки через створення єдиної правничої професії", - заявив Філатов.

Заступник глави АП також наголосив, що всі учасники процесу судочинства мають отримувати освіту за єдиним стандартом.

"Коли всі ці люди, всі професіонали, які мають відношення до здійснення судочинства, будуть працювати і отримувати освіту в рамках єдиного стандарту. Тому єдині стандарти юридичної освіти мають бути наступними в пріоритеті. Бо єдина правнича професія - це той цемент, який має скріплювати всі елементи правосуддя", - додав він.

Разом з тим, за словами Філатова, потрібен час, щоб впровадженні зміни у судовій системі Україні конвертувалися у практичний результат.

"Два тижні тому голова Венеційської комісії Джовані Букіккіо порівняв те, що зроблено в системі правосуддя в Україні з революцією Коперніка. Я думаю, що у нас впровадження змін до судової системи буде проходити менш драматично. Сподіваюсь, що нікого не спалять… Але точно пройде час, доки ті зміни, які закладені на рівні Конституції і законодавства, конвертуються у практичний результат", - заявив Філатов.

"Від судової системи, від судів вимагають наразі дуже багато. Високі очікування, що все буде змінюватись швидко. Що вже наступного дня у нас запанує верховенство права і в кожній конкретній справі буде судове рішення, яке буде всіх задовольняти. Запит на справедливість, дійсно, є надвисоким", - підсумував Філатов.

Нагадаємо, раніше Олексій Філатов заявив, що судова реформа в Україні буде завершена не пізніше початку 2019 року.