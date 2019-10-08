Совет предпринимателей призвал Зеленского ветировать проект №1049

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По мнению Совета, Украина нарушила обязательства перед Всемирной торговой организацией

Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины предлагает ветировать законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов (№1049). Об этом говорится в официальном письме Совета к президенту Украины, главе Верховной рады и премьер-министру, передает УНИАН.

В частности, Совет предпринимателей раскритиковал правку №8, которая была внесена депутатами-членами профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политике накануне финального голосования за законопроект в сессионном зале.

Хотя законопроект касается введения единого счета для уплаты налогов и сборов, с подачи ряда народных депутатов была внесена правка, которая тематически абсолютно не касается темы законопроекта, но вносит серьезные изменения в порядок ценообразования на табачном рынке, заявили в Совете.

"Эта поправка была внесена наспех, с нарушением требований ч.1 ст. 116 Регламента, и она никак не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия", - заявил в письме глава Совета предпринимателей Леонид Козаченко.

Кроме того, в Совете предпринимателей напоминают, что действующими законами Украины (в т.ч. ст. 44 и 190 Хозяйственного кодекса, ст. 11 и 12 закона Украины "О ценах и ценообразовании") запрещается вводить необоснованные запреты и ограничения в ценообразовании.

"Также принятая поправка не согласовывается с требования Всемирной торговой организации и международными принципами ценообразования и регулирования рынка табачных изделий", - напоминает Козаченко.

По прогнозам Совета предпринимателей, упомянутая поправка №8 приведет к необоснованному повышению цен на сигареты на 18% (т.е. в среднем на 7 гривен за пачку) уже в ближайшие недели. Это не только увеличит затраты населения, но также расширит теневую торговлю табачными изделиями.