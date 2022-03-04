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Совет ООН создал комиссию по расследованию военных преступлений РФ против Украины

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Пятница 04 марта 2022 14:12
Совет ООН создал комиссию по расследованию военных преступлений РФ против Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию военный преступлений России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такое решение Совета ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", - написал глава государтва.

Напомним, по данным ГСЧС Украины за 2 марта, в нашей стране с начала вооруженной российской агрессии уже погибли более 2 тысячи граждан, не считая защитников.

Также сообщалось, что Международный Суд в Гааге проведет слушания о геноциде по иску Украины против России.

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