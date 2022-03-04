Совет ООН создал комиссию по расследованию военных преступлений РФ против Украины

Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию военный преступлений России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такое решение Совета ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", - написал глава государтва.

Напомним, по данным ГСЧС Украины за 2 марта, в нашей стране с начала вооруженной российской агрессии уже погибли более 2 тысячи граждан, не считая защитников.

Также сообщалось, что Международный Суд в Гааге проведет слушания о геноциде по иску Украины против России.

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