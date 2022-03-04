ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада ООН створила комісію з розслідування військових злочинів РФ проти України

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 14:12
Рада ООН створила комісію з розслідування військових злочинів РФ проти України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Ради ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини Міжнародної комісії з розслідування фактів російських військових злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські військові злочинці будуть покарані", - написав глава государтва.

Нагадаємо, за даними ДСНС України за 2 березня, в нашій країні з початку збройної російської агресії вже загинули понад 2 тисячі громадян, не рахуючи захисників.

Також повідомлялося, що Міжнародний Суд в Гаазі проведе слухання про геноцид за позовом України проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ООН
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна