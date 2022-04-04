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Совет ООН по правам человека создал комиссию по расследованию преступлений России в Украине

Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет ООН по правам человека большинством голосов поддержал резолюцию, осуждающую преступления России в Украине. Также создана комиссия для их расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Резолюцию о начале расследования преступлений России поддержали 32 из 47 стран-членов Совета. Против проголосовали только два государства - РФ и Эритрея, 13 воздержались, в том числе и Китай.

"Наша общая обязанность - обеспечить подотчетность, обязав документировать и проверять преступления России и идентифицировать виновных", - заявила посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филипенко перед началом голосования.

Напомним, ранее президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии по расследованию военных и других преступлений, совершенных Россией во время войны против Украины.

Отметим, в Украине создали специальный механизм для расследования военных преступлений России.

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