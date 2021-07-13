UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Украины

Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Украины приветствует сегодняшнее принятие Советом ООН по правам человека резолюции "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека". В течение следующих двух лет орган и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД.

"Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению в мир правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей”, - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что рассмотрение ситуации вокруг нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины будет происходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНрезолюцияЭмине Джапарова