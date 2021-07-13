Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Украины

Министерство иностранных дел Украины приветствует сегодняшнее принятие Советом ООН по правам человека резолюции "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека". В течение следующих двух лет орган и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД .

"Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению в мир правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей”, - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что рассмотрение ситуации вокруг нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины будет происходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека.