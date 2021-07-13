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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Украины

Новина українською →
США , Вторник 13 июля 2021 22:43
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Украины Фото: Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Украины приветствует сегодняшнее принятие Советом ООН по правам человека резолюции "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека". В течение следующих двух лет орган и в дальнейшем будет рассматривать ситуацию с правами людей на международно признанных границах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД.

"Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению в мир правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей”, - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что рассмотрение ситуации вокруг нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины будет происходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека.

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