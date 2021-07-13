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Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо окупованих територій України

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США , Вівторок 13 липня 2021 22:43
Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо окупованих територій України Фото: Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо окупованих територій України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ України вітає сьогоднішнє ухвалення Радою ООН з прав людини резолюції "Співпраця з Україною та допомога їй у галузі прав людини". Протягом наступних двох років орган й надалі розглядатиме ситуацію з правами людей на міжнародно визнаних кордонах країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької й Луганської областей”, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Варто відзначити, що розгляд ситуації навколо порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях України відбуватиметься у рамках інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини.

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