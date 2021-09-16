Совет общественного мониторинга при ФГВФЛ: власть тянет с блокировкой активов Жеваго

"В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания "Gateley Legal". Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года выбранные ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн долларов. Экс-владельца банка "Финансы и Кредит" обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем - "Frold Project Limited", "Eastroad Commerce LLP" и "Portman Shipping UK Limited". Судебный процесс является непубличным. Но по нашей информации, юристам ФГФВО удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго", - рассказал Гарус.

В Раде общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, будто "Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорами о неразглашении информации".

"Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку "затормозить" победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги - именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка", - отмечает Максим Гарус.

Совет общественного мониторинга требует от Офиса президента, СНБО и ФГВФЛ предоставить объяснения, на каком этапе находится судебное разбирательство ФГВФЛ против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии, каким образом украинская власть выполняет решение о заморозке активов, и проводятся ли в настоящее время переговоры с господином Жеваго вне судебного процесса.