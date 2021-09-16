Рада громадського моніторингу при ФГВФО: влада зволікає з блокуванням активів Жеваго

"У минулому році ФГВФО провів конкурс та обрав юристів для захисту інтересів фонду у міжнародних судах. Переможцем конкурсу стала компанія «Gateley Legal». З власних джерел нам вдалось дізнатись, що 11 лютого 2021 року обрані ФГВФО юристи подали позов у Високий суд Англії про стягнення з Костянтина Жеваго майже 500 млн доларів. Екс-власника банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у розробці та впроваджені низки шахрайських схем (схема з банком кореспондентом, схема заміни облігацій, схема клірингу та схема з контрактами на постачання). Позови також подані проти деяких англійських компаній, які Жеваго, як стверджується у позові, або контролював, або був їх кінцевим власником – "Frold Project Limited", Eastroad Commerce LLP" та "Portman Shipping UK Limited". Судовий процес є непублічним. Але за нашою інформацією, юристам ФГФВО вдалось дещо просунутись та досягти певних успіхів. Деякі факти вказують на те, що почалась процедура заморозки активів Жеваго", - розповів Гарус.

У Раді громадського моніторингу при ФГВФО стверджують, нібито "Фонд з незрозумілих причин грає у мовчанку, прикриваючись договорами про нерозголошення інформації".

"Одночасно спостерігаються якісь незрозумілі дії з найвищих кабінетів, які можна розцінювати як намагання "загальмувати" перемогу української держави у Лондоні. Складається враження, що з олігархом ведуться кулуарні торги - саме тому вся інформація щодо процесу тримається у таємниці. В результаті вкладники можуть так і залишитись ні з чим, а певні високопосадовці отримають частку з мільярдних статків екс-власника банку", - зазначає Максим Гарус.

Рада громадського моніторингу вимагає від Офісу президента, РНБО та ФГВФО надати пояснення, на якому етапі знаходиться судовий розгляд справи ФГВФО проти Жеваго та його компаній у Високому суді Англії, яким чином українська влада виконує рішення про заморозку активів, та чи проводяться наразі перемовини з паном Жеваго поза межами судового процесу.