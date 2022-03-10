Совет обороны Днепропетровской области работает 24/7, уровень преступности снизился, - ОГА

Совет обороны Днепропетровской области работает круглосуточно в полном взаимодействии между руководителями региона, городов, районов и общин для эффективной борьбы с российскими оккупантами. Местные жители добросовестно соблюдают комендантский час, уровень преступности снижается в разы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы области Валентина Резниченко.

'"Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Читаем только официальные каналы", - отметил Резниченко.

По его словам, на сегодня все работают в настоящей синергии. Вместе с этим глава областной администрации призвал жителей региона соблюдать самодисциплины.

"Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Выполняйте правила. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь", - подчеркнул Резниченко.