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Рада оборони Дніпропетровської області працює 24/7, рівень злочинності знизився, - ОДА

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Четвер 10 березня 2022 10:07
Рада оборони Дніпропетровської області працює 24/7, рівень злочинності знизився, - ОДА Фото: рада оборони Дніпропетровської області працює 24/7 (adm.dp.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Рада оборони Дніпропетровської області працює цілодобово у повній взаємодії між очільниками регіону, міст, районів та громад для ефективної боротьби з російськими окупантами. Місцеві жителі сумлінно дотримуються комендантської години, рівень злочинності знижується в рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника області Валентина Резніченка.

"Я тут, керівники міст та громад тут. Ми нікуди не біжимо. Ми захищатимемо нашу країну скільки потрібно. Сьогодні дуже багато дезінформації. Читаймо тільки офіційні канали", - зазначив Резніченко.

За його словами, на сьогодні усі працюють у справжній синергії. Разом із цим очільник обласної адміністрації закликав мешканців регіону дотримуватися самодисципліни.

"Не просто так дається повітряна тривога. Привчіть себе спускатися в укриття. Виконуйте правила. Це зараз дуже важливо. Від самодисципліни залежить ваше життя", - наголосив Резніченко.

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Дніпропетровська область
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