Совет НБУ утвердил Рожкову на должность первого замглавы банка

Также утверждена кандидатура Сергея Холода

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил кандидатуру замглавы НБУ Екатерины Рожковой на должность первого заместителя главы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета Богдан Данилишин.

Также на пост заместителя главы регулятора утвержден Сергей Холод.

"Совет Национального банка Украины по представлению председателя Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" утвердил на внеочередном заседании совета первым заместителем председателя НБУ Екатерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", - написал Данилишин.

Рада Національного банку України за поданням Голови Національного банку України Якова Смолія , керуючись Ст. 9 Закону... Опубліковано Богданом Данилишиним 15 червня 2018 р.

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий предлагает Совету Нацбанка кандидатуру Екатерины Рожковой на должность первого замглавы регулятора.

Кроме того, на должность заместителя главы центрального банка Смолий предлагает назначить Сергея Холода.

Холод с ноября 1991 по 2002 работал в НБУ, руководил созданием и развитием электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ. С февраля 2014 занимает должность заместителя председателя правления "ВТБ Банка".

Отметим, что в капитале "ВТБ Банка" есть государственная доля Российской Федерации.