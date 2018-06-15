Рада НБУ затвердила Рожкову на посаду першого заступника голови банку

Також затверджена кандидатура Сергія Холода

Рада Національного банку України (НБУ) затвердив кандидатуру голови НБУ Катерини Рожкової на посаду першого заступника голови. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ради Богдан Данилишин.

Також на посаду заступника глави регулятора затверджений Сергій Холод.

"Рада Національного банку України за поданням голови Національного банку України Якова Смолія, керуючись ст. 9 Закону України "Про Національний банк України" затвердив на позачерговому засіданні ради першим заступником голови НБУ Катерину Рожкову і заступником голови Сергія Холоду", - написав Данилишин.

Рада Національного банку України за поданням Голови Національного банку України Якова Смолія , керуючись Ст. 9 Закону... Опубліковано Богданом Данилишиним 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій пропонує Раді Нацбанку кандидатуру Катерини Рожкової на посаду першого заступника голови регулятора.

Крім того, на посаду заступника голови центрального банку Смолій пропонує призначити Сергія Холода.

Холод з листопада 1991 по 2002 працював в НБУ, керував створенням і розвитком електронної пошти та телекомунікаційної мережі системи електронних платежів НБУ. З лютого 2014 займає посаду заступника голови правління "ВТБ Банку".

Відзначимо, що в капіталі "ВТБ Банку" є державна частка Російської Федерації.