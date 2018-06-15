Смолий предложил кандидатуру Рожковой на должность своего первого зама

На должность заместителя главы НБУ предлагается назначить Сергея Холода

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий предлагает Совету Нацбанка кандидатуру Екатерины Рожковой на должность первого замглавы регулятора. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба Нацбанка.

Кроме того, на должность заместителя главы центрального банка Смолий предлагает назначить Сергея Холода.

"В ответ на ваш запрос подтверждаем, что председатель Национального банка Яков Смолий соответствии с процедурами сделал соответствующее представление в Совет НБУ кандидатуры Екатерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - сообщили в пресс-службе.

Смолий выразил надежду, что что Совет НБУ поддержит предложенные им кандидатуры, и вскоре правление заработает в полном составе.

Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины", правление Национального банка состоит из шести человек: председателя Национального банка, первого заместителя и четырех заместителей председателя Национального банка. Заместители председателя Национального банка назначаются на должности Советом Национального банка по представлению председателя Национального банка.

Отметим, что Холод с ноября 1991 по 2002 работал в НБУ, руководил созданием и развитием электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ. С февраля 2014 занимает должность заместителя председателя правления "ВТБ Банка".

Напомним, ранее Апелляционный суд города Киева подтвердил правомерность исполнения заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей.

В декабре 2017 Дарницкий районный суд отстранил от выполнения обязанностей заместителя председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.