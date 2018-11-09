Совет НБУ рекомендует правительству сдержанно использовать средства в конце года

Фото: НБУ (пресс-служба НБУ)

Использование средств правительства обычно приводит к скачку инфляции и курса доллара

Совет Национального банка рекомендовал Кабинету министров отказаться от практики использования остатков бюджетных средств в конце года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета НБУ от 31 октября 2018 года.

"Для недопущения разбалансировки денежно-кредитного рынка в конце 2018 года - начале 2019 года, а также для предотвращения усиления девальвационного давления на гривну из-за сезонного увеличения предложения средств за счет государственных расходов (как это было в предыдущие годы), безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств ЕКС (единого казначейского счета)", - говорится в документе

Правительству также рекомендуется обеспечить равномерное и прогнозируемое осуществление бюджетных расходов и возмещения НДС.

Напомним, что по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 5,6%. В годовом измерении (до сентября 2017 года) инфляция снизилась до 8,9%. Отметим, что в течение прошлых четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).