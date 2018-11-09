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Рада НБУ рекомендує уряду стримано використовувати кошти наприкінці року

Новини » Фінанси    09.11.2018 - 15:01
Фото: НБУ (прес-служба НБУ)
Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

Використання коштів уряду зазвичай призводить до стрибка інфляції і курсу долара

Рада Національного банку рекомендувала Кабінету міністрів відмовитися від практики використання залишків бюджетних коштів наприкінці року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради НБУ від 31 жовтня 2018 року.

"Для недопущення розбалансування грошово-кредитного ринку в кінці 2018 року та на початку 2019 року, а також для запобігання посиленню девальваційного тиску на гривню через сезонне збільшення пропозиції коштів за рахунок державних видатків (як це було в попередні роки), невідкладно активізувати роботу з поліпшення якості прогнозування динаміки коштів ЄКР (єдиного казначейського рахунку)", - йдеться в документі.

Уряду також рекомендується забезпечити рівномірне й прогнозоване здійснення бюджетних видатків та відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, що за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2018 року порівняно з серпнем зросли на 1,9%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 5,6%. У річному вимірі (до вересня 2017 року) інфляція знизилася до 8,9%. Відзначимо, що упродовж минулих чотирьох місяців Держстат фіксував зниження цін: у травні, червні і серпні - нульову інфляцію, у липні - дефляцію 0,7%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

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