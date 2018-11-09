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Рада НБУ рекомендувала уряду випустити ОВДП для прискорення росту економіки

Новини » Економіка    09.11.2018 - 15:52
Фото: НБУ (РБК-Україна)
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Прихована емісія, на думку Ради НБУ, спроможна прискорити ВВП

Рада Національного банку рекомендувала Кабінету міністрів випустити цільові облігації внутрішньої державної позики, кошти від яких підуть на економічні проекти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ради НБУ від 30 жовтня 2018 року.

"З метою творення умов для сталого економічного зростання, розробити програму щодо здійснення випусків цільових OBДП, які обліковуватимуться за спеціальним фондом державного бюджету, кошти від емісії яких спрямовуватимуться на підтримку проектів розвитку та модернізації економіки України (зокрема, високотехнологічних галузей економіки), сприяння експорту та імпортозаміщенню", - йдеться в рішенні.

Також Рада НБУ рекомендує "розглянути можливість внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі", що сприятимуть зменшенню імпортної складової в державних закупівлях шляхом, за інших рівних умов (у т.ч. співставності якісних характеристик), надання переваги товарам, виробленим а Україні".

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП України у 2019 році з 3,3% до 2,7%. У той же час МВФ підвищив прогноз по зростанню ВВП України у 2018 році з 3,2% до 3,5%.

Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% у 2018 році, 2,5% - у 2019 році і 2,9% у 2020 році.

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