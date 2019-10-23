Совет НБУ продлил полномочия Данилишина

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина. Об этом сообщил Данилишин по итогам заседания на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, в соответствии с законом Украины "О Национальном банке" глава совета избирается сроком на три года и полномочия действующего главы совета заканчиваются 26 октября 2019 года.

"Совет НБУ принял решение продлить срок полномочий главы Совета НБУ Данилишина Б.М. до проведения очередных выборов, согласно закону "О Национальном банке Украины", - написал он.

Данилишин также сообщил, что он выступил с докладом о работе в течение трех лет, и привел основные тезисы выступления.

Он отметил, что с момента назначения нынешнего состава совета вся его деятельность была направлена на выполнение мандата НБУ, определенного в соответствии со статьей 6 закона о НБУ, а именно - достижение и поддержание ценовой и финансовой стабильности в Украине.

Данилишин сообщил, что за три года было проведено 38 заседаний, во время которых совет принял 176 решений.

По направлению монетарной политики четыре раза утверждались Основные принципы денежно-кредитной политики на следующий год и среднесрочную перспективу (на 2017-2020 годы соответственно); девять раз заслушивали правление по вопросам выполнения Основных принципов денежно-кредитной политики (ежеквартально в 2017-2018 годах). По результатам предоставлялась соответствующая оценка деятельности правления и рекомендации правлению и правительству Украины. Впоследствии было принято решение рассматривать эти вопросы дважды в год. То есть, в 2019 году правление отчитывается совету каждые полгода, сообщил он.

Напомним, Богдан Данилишин возглавляет Совет Национального банка Украины с 25 октября 2016 года.

В 2018 году глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагал пересмотреть политику относительно влияния контролирующих органов на цены продукты питания, в частности, обеспечить государственный контроль за ценообразованием на потребительском рынке Украины (восстановление работы Государственной ценовой администрации).