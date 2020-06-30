Совет НБУ отказался рассматривать назначение заместителя Смолия на второй срок

Совет Национального банка во время заседания 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок. Его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ.

Как отметили в пресс-службе, представление о назначении Чурия было внесено главой НБУ Яковом Смолием в Совет НБУ 19 июня 2020 года с полным соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения.

"Несмотря на это, Совет НБУ без надлежащего обоснования причин отказался поставить данный вопрос в повестку дня сегодняшнего заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, во время голосования только 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение данного вопроса во время сегодняшнего заседания.

"Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение", - отметили в НБУ.

Глава НБУ Смолий планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 года для рассмотрения вопроса о назначении Чурия на должность заместителя главы НБУ.

Отметим, в сферу управления Олега Чурия входят вопросы операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.

Напомним, политика НБУ в сфере валютного регулирования неоднократно становилась объектом критики со стороны главы Совета НБУ Богдана Данилишина.