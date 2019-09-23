Совет при НАБУ назвал обращение Зеленского дезинформацией

Полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, не распространяются на так называемые бытовые случаи взяток и "откатов". Об этом говорится в заявлении Совета общественного контроля при НАБУ.

В совете отметили, что сегодня президент Владимир Зеленский выступил с призывом к украинцам звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Однако НАБУ расследует только преступления, которые совершили высшие должностные лица - президент, нардепы, министры и так далее. Кроме того, размер ущерба или взятки должен быть равным или превышать сумму 500 прожиточных минимумов - на сегодня 9,6 млн гривен.

"Из-за ложной информации о полномочиях НАБУ горячая линия будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня Зеленский предложил украинцам сообщать о коррупции на "горячую линию". В частности, он заявил, что украинцы не должны молчать, когда сталкиваются с коррупцией, а сообщать об этом в НАБУ.