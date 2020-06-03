Совет МВФ определится с траншем для Украины до 10 июня

Совет Международного валютного фонда определится с траншем для Украины в ближайшее время. Заседание совета должно состояться до 10 июня.

Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Сегодня мы можем говорить о том, что в срок до 10 июня пройдет заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша общей суммой 5 млрд долларов", - рассказал премьер.

Отметим, в начале недели Шмыгаль разъяснил, что Украина ожидает кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями. Он позволит Украине двигаться в направлении преодоления последствий кризиса из-за пандемии коронавируса.

Так, глава правительства отмечал, что первый транш Украина ожидает получить в июне, его размер составит 1,9 млрд долларов, а на осень ожидается еще 1,6 млрд долларов. По словам премьера, в следующем году Украина рассчитывает еще на 1,5 млрд долларов.

В интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко анонсировал, что МВФ уже 5 июня может провести заседание по кредитной программе для Украины.

Напомним, МВФ должен утвердить программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров.