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Международные эксперты ветировали первых кандидатов в Антикоррупционный суд

Новости » Политика    04.01.2019 - 13:37
Международные эксперты ветировали первых кандидатов в Антикоррупционный суд
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уже на первом заседании Совет международных экспертов показал свою дееспособность

Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) провел первое заседание, на котором рассмотрел материалы кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда. Как сообщает РБК-Украина, заседание транслировалось в сети Youtube.

В заседании под председательством главы ОСМЭ Энтони Хупера приняли участие все шесть членов совета. На нем рассматривался вопрос относительно добропорядочности восьми кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда Украины: Дмитрий Тишко, Тарас Заяц, Евгений Мартынов, Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич.

По результатам рассмотрения материалов в отношении этих кандидатов ОСМЭ решила отклонить эти кандидатуры.

ГРМЕ инициировала созыв совместного заседания с Высшей квалификационной комиссией судей относительно этих кандидатов. На нем будет решено, отказывать ли кандидатам в участии в конкурсе. Для этого трое из шести членов совета должны проголосовать за этих кандидатов.

Напомним, что 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. В последнюю ночь перед голосованием украинская власть согласилась включить в закон норму об участии международных экспертов в формировании Антикоррупционного суда.

Согласно закону, Общественный совет международных экспертов может ветировать кандидатуру судьи Антикоррупционного суда, если такое решение поддержат не менее трех членов Совета из шести. Это вето можно преодолеть на совместном заседании Высшей квалификационной комиссии судей (состоящей из 22 членов) и Совета экспертов большинством голосов. Однако за преодоление вето должны высказаться три члена Совета.

В начале ноября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) выбрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов Антикоррупционного суда. В частности, в первый состав Общественного совета международных экспертов вошли: Аурелийус Гутаускас, Флеминг Си Денкер,Тед Зажечни, Мирьяна Лазарова Трайковска, Лорна Харрис, Сэр Энтони Хупер.

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