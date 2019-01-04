Міжнародні експерти заветували перших кандидатів до Антикорупційного суду

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вже на першому засіданні Рада міжнародних експертів показала свою дієздатність

Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) провела перше засідання, на якому розглянула матеріали щодо кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду. Як повідомляє РБК-Україна, засідання транслювалося у мережі Youtube.

У засіданні під головуванням голови ГРМЕ Ентоні Хупера взяли участь всі шість членів ради. На ньому розглядалося питання щодо доброчесності восьми кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду України: Дмитро Тишко, Тарас Заєць, Євген Мартинов, Оксана Голуб, Анатолій Квятковський, Анатолій Загородній, Ігор Штульман, Юрій Кулініч.

За результатами розгляду матеріалів щодо цих кандидатів ГРМЕ вирішила відхилити ці кандидатури.

ГРМЕ ініціювала скликання спільного засідання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів щодо цих кандидатів. На ньому буде вирішено, чи відмовляти кандидатам в участі в конкурсі. Для цього три з шести членів ради повинні проголосувати за цих кандидатів.

Нагадаємо, що 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. В останню ніч перед голосуванням українська влада погодилася включити до закону норму про участь міжнародних експертів у формуванні Антикорупційного суду.

Згідно з законом, Громадська рада міжнародних експертів може заветувати кандидатуру судді Антикорупційного суду, якщо таке рішення підтримають не менше трьох членів Ради з шести. Це вето можна подолати на спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів (яка складається з 22 членів) і Ради експертів більшістю голосів. Однак за подолання вето повинні висловитися три члени Ради.

На початку листопада 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів Антикорупційного суду. Зокрема, до першого складу Громадської ради міжнародних експертів увійшли: Аурелійус Гутаускас, Флемінг Сі Денкер,Тед Зажечни, Мір'яна Лазарова Трайковська, Лорна Харріс, Сер Ентоні Хупер.