Рада міжнародних експертів вже розпочала роботу щодо конкурсу ВАКС

Фото: Сергій Козьяков (УНІАН)

За словами глави ВККСУ, у раду входять 6 фахівців екстра-класу з величезним досвідом

Громадська рада міжнародних експертів вже розпочала допомагати Вищій кваліфікаційній комісії України (ВККС) у проведенні конкурсу до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомив голова ВККСУ Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у раду входять 6 фахівців екстра-класу з величезним досвідом.

"У конкурсі до Вищого антикорупційного суду Вищій кваліфікаційній комісії уже допомагає рада міжнародних експертів, куди входять 6 фахівців екстра-класу з величезним досвідом із 5 країни Європи та Канади. Можу сказати, що ми взагалі єдиний державний орган, в якому є дві громадські ради", - розповів Козьяков.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікуються конкретні результати конкурсів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з набору суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та інших судів.

РБК-Україна також писало, що для продовження реформування судової системи в Україні повинні прийняти закон про адвокатуру, створити ВАКС і завершити реформування Генеральної прокуратури. На цьому наголосив спецпредставник генсека Ради Європи в Україні Режі Брійя.