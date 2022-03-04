Совет государств Балтийского моря выгнал Россию из организации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Норвегии .

"Глубокое сожаление вызывает созданная Россией ситуацией, когда мы, остальные 11 членов организации, больше не считаем возможной поддержку сотрудничества с Россией в рамках Совета", – заявила глава норвежского МИД Анникен Гуитфельдт.

Россия будет находиться вне общения внутри организации, пока Москва не начнет соблюдать нормы международного права. Также наказали и Беларусь, имевшую статус страны-наблюдателя. В дальнейшем с ней не будут сотрудничать.

Совет государств Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. Украина имеет статус страны-наблюдателя.