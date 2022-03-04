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Совет государств Балтийского моря выгнал Россию из организации

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Пятница 04 марта 2022 21:47
Совет государств Балтийского моря выгнал Россию из организации Фото: Саммит Совета стран Балтийского моря (mfa.gov.lv)
Автор: Антон Федорцив

Члены Совета государств Балтийского моря единогласно решили отстранить Россию от дальнейшего участия в работе организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Норвегии.

"Глубокое сожаление вызывает созданная Россией ситуацией, когда мы, остальные 11 членов организации, больше не считаем возможной поддержку сотрудничества с Россией в рамках Совета", – заявила глава норвежского МИД Анникен Гуитфельдт.

Россия будет находиться вне общения внутри организации, пока Москва не начнет соблюдать нормы международного права. Также наказали и Беларусь, имевшую статус страны-наблюдателя. В дальнейшем с ней не будут сотрудничать.

Совет государств Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. Украина имеет статус страны-наблюдателя.

Напомним, что украинский МИД упрекнул Human Rights Watch в предвзятых исследованиях после агрессии РФ.

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