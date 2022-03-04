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Рада держав Балтійського моря вигнала Росію з організації

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П'ятниця 04 березня 2022 21:47
Рада держав Балтійського моря вигнала Росію з організації Фото: Саміт Ради країн Балтійського моря (mfa.gov.lv)
Автор: Антон Федорців

Члени Ради держав Балтійського моря одностайно вирішили відсторони Росію від подальшої участі в роботі організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Норвегії.

"Глибокий жаль викликає створена Росією ситуацією, коли ми, решта 11 членів організації, більше не вважаємо можливою підтримку співпраці з Росією у рамках Ради", – заявила очільниця норвезького МЗС Аннікен Гуїтфельдт.

Росія перебуватиме поза спілкування всередині організації, допоки Москва не дотримуватиметься норм міжнародного права. Також покарали і Білорусь, яка мала статус країни-спостерігача. Надалі з нею не співпрацюватимуть.

Рада держав Балтійського моря була заснована в Копенгагені в березні 1992 року. Україна в ній має статус країни-спостерігача.

Нагадаємо, що українське МЗС дорікнуло Human Rights Watch за упереджені дослідження після агресії РФ.

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