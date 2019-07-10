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НБУ отменил еще одно ограничение на валютном рынке

Новости » Экономика    10.07.2019 - 10:12
НБУ отменил еще одно ограничение на валютном рынке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Шаг сделан в соответствии с дорожной картой валютной либерализации

Национальный банк своим постановлением полностью отменил ограничение на репатриацию дивидендов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно постановлению, с 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.

Как отметили в НБУ, очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Репатриация дивидендов в целом не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту", - добавили в пресс-службе.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).

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