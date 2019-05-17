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Совет Европы сегодня может утвердить пути возвращения России в ПАСЕ

Новости » Политика    17.05.2019 - 10:39
Совет Европы сегодня может утвердить пути возвращения России в ПАСЕ
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Комитет министров СЕ может принять решение по российской делегации

Сегодня, 17 мая, в Хельсинки (Финляндия) комитет министров Совета Европы может определить пути возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ожидается принятие решений, от которых будет зависеть будущее организации. Ожидается, что пророссийское лобби может провести решение, способствующее возвращению российской делегации в ПАСЕ в июне. В таком случае делегация РФ примет участие в выборах нового генерального секретаря организации.

В то же время подчеркивается, что такое решение может быть нарушением устава Совета Европы, так как Россия не представила полномочия своей делегации на первой сессии ПАСЕ в январе, поэтому исключается из работы ассамблеи на весь год.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение России в ПАСЕ запустит процесс "нормализации всего, что позволяет себе Российская Федерация".

В то же время в украинском парламенте заверяли, что риска снятия санкций с российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы нет.

 

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