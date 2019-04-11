В Раде заявили, что риска снятия санкций с делегации РФ в ПАСЕ сейчас нет

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Вместе с тем в БПП предположили, что в дальнейшем ПАСЕ попытается отменить старый механизм наложения санкций

Риска снятия санкций с российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сейчас нет. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп подчеркнул, что украинская делегация в ПАСЕ добилась внесения изменений по санкционным процедурам в ассамблее.

"Украинская делегация добилась того, чтобы были внесены изменения. Чтобы та предложенная как новая санкционная процедура была не вместо (существующей, - ред.), а дополнительной, как еще одна возможность. Поэтому сегодня риска возврата россиян без санкций пока нет. Действующая процедура, которая позволяет держать санкции, оставлена", - сообщил Гончаренко.

Парламентарий не исключил, что в дальнейшем ПАСЕ попытается отменить старый механизм наложения санкций.

"Мы видим, что следующая будет попытка отменить старый механизм. Это абсолютно возможно. Я думаю, что следующая сессия ПАСЕ июньская тоже будет горячей", - добавил он.

Напомним, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула к РФ, будут расшатывать Совет Европы, который будет становиться все слабее.

Как писало РБК-Украина ранее, ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". В итоге, Россия не получила изменения процедуры введения санкций. В резолюции члены ПАСЕ призвали РФ выполнять обязательства.

Добавим, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в СЕ, снять с российской делегации санкции ПАСЕ, приведут лишь к углублению кризиса организации.