Рада Європи сьогодні може затвердити шляхи повернення Росії до ПАРЄ

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Комітет міністрів РЄ може прийняти рішення щодо російської делегації

Сьогодні, 17 травня, в Хельсінкі (Фінляндія) комітет міністрів Ради Європи може визначити шляхи повернення Росії до ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні очікується прийняття рішень, від яких залежатиме майбутнє організації. Очікується, що проросійське лобі може провести рішення, що сприятиме поверненню російської делегації в ПАРЄ у червні. У такому разі делегація РФ візьме участь у виборах нового генерального секретаря організації.

У той же час підкреслюється, що таке рішення може бути порушенням статуту Ради Європи, так як Росія не надала повноваження своїй делегації на першій сесії ПАРЄ в січні, тому виключається з роботи асамблеї на весь рік.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення Росії до ПАРЄ запустить процес "нормалізації всього, що дозволяє собі Російська Федерація".

У той же час в українському парламенті запевняли, що ризику зняття санкцій з російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи немає.