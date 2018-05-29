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Рада Європи закликає Білорусь скасувати смертну кару

НовиниПолітика    29.05.2018 - 17:56
Фото: Рада Європи (coe.int)
Фото: Рада Європи (coe.int)

РЄ наполягає запровадити мораторій на смертну кару

Рада Європи закликає Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування. Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря Ради Європи щодо нових смертних вироків у Білорусі.

"Звіти про ще дві страти в Білорусі цього місяця викликають тривогу. Рада Європи закликає Білорусь запровадити мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточної скасування. Смертній карі в Європі немає місця", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 8 березня 2018 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) різко засудила чергову страту в Білорусі.

Білорусь - єдина країна в Європі, де досі зберігається смертна кара. Згідно з нормами конституції цієї східноєвропейської країни, страта застосовується як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду приводиться у виконання через розстріл. Як правило, родичам смертників не повідомляють про розстріл. Так само ніхто не надає останнього побачення перед стратою. Білоруське законодавство також не передбачає видачі тіл розстріляних родичам для поховання. Навіть про місце поховання нічого не повідомляється.

Із часу проголошення незалежності 1991 року в Білорусі здійснили, за приблизними оцінками, понад 400 страт. 2016 року стратили чотирьох засуджених, 2017 року - двох. Упродовж 2017 року білоруські суди ухвалили п'ять смертних вироків.

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Теги публікації: Рада Європи, Білорусь, смертная казнь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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