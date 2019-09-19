Совет Европы призвали начать расследование против Великобритании

Группы гражданского общества призвали Совет Европы начать расследование в отношении соблюдения верховенства права Британией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщается, в четверг, 20 сентября, общественные организации выразили свои опасения в письме новому генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Они отмечают, что растет беспокойство по поводу приверженности правительства Великобритании соблюдать законы.

Особую тревогу, как отметили общественные организации, вызывает возможная угроза невыполнения закона, который обязывает премьер-министра Бориса Джонсона подать заявку на отсрочку Brexit, чтобы избежать "жесткого" выхода из ЕС, а также - недавнее приостановление работы парламента Великобритании.

Накануне всеобщих выборов 2017 года Консервативная партия Великобритании взяла на себя временное обязательства оставаться в рамках Европейской конвенции о правах человека.

Однако на фоне возможности новых выборов, которые могут состояться в ближайшие месяцы, у активистов есть новые опасения, что Великобритания оставит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Европы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Британия сможет отстрочить выход из ЕС.

Добавим, правительство Британии передало в Брюссель конфиденциальные технические неофициальные документы. Данные документы должны послужить основной для продолжения дискуссии относительно выхода страны из ЕС. Сообщается, что в документах говорится о таможенных вопросах и поставке товаров.