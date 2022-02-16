UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совет Европы призвал к деэскалации "риторики и действий" в ситуации вокруг Украины

Автор: Анна Полисученко

Руководство Совета Европы выступило с совместным заявлением относительно напряженности ситуации вокруг Украины. Лидеры СЕ заявили, что государства-члены должны удвоить свои усилия во избежание возможного вооруженного конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Мы крайне обеспокоены значительной напряженностью ситуации вокруг Украины. Мы встревожены перспективой крупного конфликта на нашем континенте между нашими государствами-членами", - говорится в документе.

В Совете в очередной раз заявили о неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также призвали страны удвоить свои усилия во избежание дальнейшего обострения ситуации и возможного вооруженного конфликта.

"Мы призываем к немедленной "деэскалации риторики и действий", а также к установлению диалога. Этот диалог должен быть основан на принципах, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, которые все государства-члены Совета Европы обязаны уважать, поддерживать и соблюдать", - указано в заявлении.

Ранее мы писали, что Совет ЕС призвал Россию к деэскалации вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет Европы