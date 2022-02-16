Рада Європи закликала до деескалації "риторики і дій" в ситуації навколо України

Керівництво Ради Європи виступило зі спільною заявою щодо напруженості ситуації навколо України. Лідери РЄ заявили, що держави-члени повинні подвоїти свої зусилля, щоб уникнути можливого збройного конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

"Ми вкрай стурбовані значною напруженістю ситуації навколо України. Ми стривожені перспективою великого конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами", - йдеться в документі.

У Раді в черговий раз заявили про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також закликали країни подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації і можливого збройного конфлікту.

"Ми закликаємо до негайної "деескалації риторики і дій", а також до встановлення діалогу. Цей діалог повинен бути заснований на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати, підтримувати і дотримуватися", - зазначено в заяві.