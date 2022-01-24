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В 21 веке нет места "сферам влияния": Совет ЕС призвал Россию к деэскалации вокруг Украины

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Понедельник 24 января 2022 17:13
В 21 веке нет места "сферам влияния": Совет ЕС призвал Россию к деэскалации вокруг Украины Фото: Совет ЕС призвал Россию к деэскалации вокруг Украины (wikimedia.org User Boston9)
Автор: Сергей Пышкин

Совет ЕС осуждает агрессивные действия и угрозы со стороны Российской Федерации. Призывает ее к деэскалации вокруг Украины, соблюдению международного права, а также конструктивному диалогу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представителя Германии в Совете Европы Себастьяна Фишера.

"Диалог в соответствии с ключевыми принципами, лежащими в основе европейской безопасности, является способом улучшения ситуации в сфере безопасности и сохранения мира и стабильности на нашем континенте. Понятиям "сфер влияния" нет места в 21 веке", - говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС.

Совет ЕС подтверждает свою приверженность основным принципам Союза относительно суверенного равенства и территориальной целостности стран, нерушимости границ и воздержания от угрозы силой или же ее применения.

"Их нарушение Россией является препятствием для единого и неделимого пространства безопасности в Европе и угрожает миру и стабильности на нашем континенте", - отмечается в документе.

Также Совет отмечает, что ОБСЕ является надлежащим форумом для решения проблем безопасности для всех заинтересованных сторон.

"Совет приветствует усилия действующего председательства ОБСЕ по скорейшему началу предметного диалога по европейской безопасности. Совет подтверждает единый подход ЕС и активное сотрудничество и координацию ЕС и его государств-членов с США, НАТО, Украиной и другими нашими странами-партнерами", - добавляют министры иностранных дел ЕС.

Совет ЕС приветствует координацию позиции Союза и его взаимодействия с США и членами НАТО, а также призывает Российскую Федерацию к конструктивному взаимодействию.

В частности, министры отметили важность укрепления безопасности и устойчивости ЕС против кибер и гибридных атак, а также дезинформации.

"Совет призывает Высокого представителя и комиссию активизировать работу в этом направлении. Европейский Союз по-прежнему привержен до единого, долгосрочного и стратегического европейского подхода к отношениям между ЕС и Россией, основанного на пяти руководящих принципах", - отмечается в документе.

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