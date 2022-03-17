Совет Европы прекращает все отношения с белорусскими властями

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить все отношения с Беларусью. В частности, все из-за активного участия страны в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Council Europe .

Так, в своем решении Комитет министров приостанавливает право Беларуси участвовать во всех заседаниях и мероприятиях организации.

Также это касается участия Беларуси в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но без ущерба для прав в Беларуси как договаривающейся стороны международных конвенций.

Кроме того, Комитет решил прекратить любое техническое сотрудничество с Беларусью.

Однако, Комитет министров принял решение поддерживать и укреплять отношения с гражданским обществом и оппозицией в эмиграции.

Отмечается, что вскоре будут инициативы.