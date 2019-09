Совет Европы поприветствовал обмен пленными между Украиной и Россией

Совет Европы готов участвовать в процессе примирения сторон

Совет Европы поприветствовал обмен политзаключенными между Украиной и Россией. Об этом в Twitter написал официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

В международной организации добавили, что готовы участвовать в процессе примирения сторон на основе положений Европейского суда по правам человека.

"Мы приветствуем освобождение заключенных Россией и Украиной сегодня. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе ECHR", - говорится в сообщении.

We welcome the release of prisoners by Russia and Ukraine today. This is an important and encouraging step towards the normalisation of relations between the two member states of the Council of Europe. We are ready to assist in the reconciliation process on the basis of the #ECHR