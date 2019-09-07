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Совет Европы поприветствовал обмен пленными между Украиной и Россией

Новости » Политика    07.09.2019 - 15:08
Совет Европы поприветствовал обмен пленными между Украиной и Россией
Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

Совет Европы готов участвовать в процессе примирения сторон

Совет Европы поприветствовал обмен политзаключенными между Украиной и Россией. Об этом в Twitter написал официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

В международной организации добавили, что готовы участвовать в процессе примирения сторон на основе положений Европейского суда по правам человека.

"Мы приветствуем освобождение заключенных Россией и Украиной сегодня. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе ECHR", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в рамках большого обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. В аэропорту освобожденных украинцев встречали их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

Кроме того, украинский политзаключенный Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными. Присутствующие приветствовали Сенцова аплодисментами.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с президентом Российской Федерации сделали все для обмена пленными, не меняя на ходу украинских договоренностей.

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Новости Украины Совет Европыобмен пленными
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