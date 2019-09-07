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Рада Європи привітав обмін полоненими між Україною і Росією

Новини » Політика    07.09.2019 - 15:08
Рада Європи привітав обмін полоненими між Україною і Росією
Ілюстративне фото (facebook.com eucouncil)

Рада Європи готова брати участь в процесі примирення сторін

Рада Європи привітав обмін політв'язнями між Україною і Росією. Про це Twitter написав офіційний представник генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген.

У міжнародній організації додали, що готові брати участь в процесі примирення сторін на основі положень Європейського суду з прав людини.

"Ми вітаємо звільнення ув'язнених Росією і Україною сьогодні. Це важливий і позитивний крок у напрямку нормалізації відносин між двома державами-членами Ради Європи. Ми готові допомогти в процесі примирення на основі ECHR", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічали їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Крім того, український політв'язень Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Присутні вітали оплесками Сенцова.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з президентом Російської Федерації зробили все для обміну полоненими, не міняючи на ходу українських домовленостей.

Обмін полоненими між Україною і Росією: всі подробиці Порошенко привітав українців з поверненням додому
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