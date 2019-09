Рада Європи привітав обмін полоненими між Україною і Росією

Рада Європи готова брати участь в процесі примирення сторін

Рада Європи привітав обмін політв'язнями між Україною і Росією. Про це Twitter написав офіційний представник генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген.

У міжнародній організації додали, що готові брати участь в процесі примирення сторін на основі положень Європейського суду з прав людини.

"Ми вітаємо звільнення ув'язнених Росією і Україною сьогодні. Це важливий і позитивний крок у напрямку нормалізації відносин між двома державами-членами Ради Європи. Ми готові допомогти в процесі примирення на основі ECHR", - йдеться в повідомленні.

We welcome the release of prisoners by Russia and Ukraine today. This is an important and encouraging step towards the normalisation of relations between the two member states of the Council of Europe. We are ready to assist in the reconciliation process on the basis of the #ECHR